FOTO Policajtovi (48) sa na nohe spravila modrina: Strašná diagnóza, o mesiac prišla ďalšia rana

BURY - Minulé leto si policajt John Haywood objavil na členku modrinu. Nerobil si z toho ťažkú hlavu, no keď to o niekoľko týždňov neskôr ukázal dermatológovi, jeho svet sa navždy zmenil. Ukázalo sa totiž, že ide o rakovinu. Aj napriek ťažkej diagnóze sa neustále snaží myslieť pozitívne.

Štyridsaťročnému Johnovi sa zhruba pred rokom urobila na nohe malá modrina. Keď sa neskôr dozvedel, že ide o príznak rakoviny, bol zničený. Diagnóza znela: sarkóm, čiže zriedkavý druh rakoviny, ktorý môže napadnúť ktorúkoľvek časť tela. Modrina bola podľa všetkého prvým viditeľným znamením, že niečo nie je v poriadku. Haywood, ktorý žije s manželkou Claire a osemročnou dcérou v anglickom meste Bury, dostal o mesiac neskôr druhú ranu. "Nebolelo to, nebolo to ani vypuklé a ani to nesvrbelo, len to vyzeralo ako modrina, možno prasknutá cievka," priblížil John.

Nasledovali ďalšie testy, ktoré odhalili, že trpí aj lymfómom, typom rakoviny krvi, ktorý postihuje časť imunitného systému. Liečbu so zákernou chorobou začal vlani v decembri. Následne mu lekári dvakrát operovali nohu, aby odstránili sarkóm, ale nanešťastie žiadna operácia nebola úspešná.

Pred pár dňami nastúpil Haywood na päťdňovú intenzívnu liečbu. Okrem toho od marca podstupuje rádioterapiu. Najnovšie sa dozvedel, že rakovina je na ústupe. I keď John ani zďaleka ešte nemá vyhraté, snaží sa myslieť pozitívne. "Viem, že cesta vpred je náročná, ale udržujem si dobrý, no realistický postoj," dodal.