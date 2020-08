Ohromujúce zistenie o jednej z najnebezpečnejších chorôb sveta: Tento národ bol jej superprenášačom

KODAŇ - Skupina vedcov objavila doposiaľ najstarší dochovaný dôkaz o nákaze pravých kiahňach, ktorý ukazuje, že sa toto ochorenie šírilo v severnej Európe v čase, keď tam žili Vikingovia. Podľa serveru denníka The Guardian to bádatelia uvádzajú v článku v prestížnom časopise Science.

"Myslím, že sa možno domnievať, že Vikingovia boli superprenášači kiahní," vyhlásil profesor Eske Willerslev, ktorý viedol výskumný tím. Bádatelia našli v jedenástich z 1867 skúmaných ostatkov ľudí objavených od Dánska až po Rusko zomrelých medzi rokmi 600 až 1050 stopy DNA vírusu variola, ktorý kiahne spôsobuje. Podľa vedcov je tak ide o najstarší potvrdený prípad pravých kiahní.

Zdroj: SITA/AP/CDC

Kiahne boli v minulosti považované za jednu z najnebezpečnejších chorôb na svete; len za 20. storočie majú na svedomí 300 až 500 miliónov ľudských životov. V 80. rokoch minulého storočia však Svetová zdravotnícka organizácia prehlásila nákazu za vyhubenú vďaka úspešnej očkovacej kampani. Vzorky vírusu možno dnes nájsť len v skúmavkách v dvoch laboratóriách na svete.

Zdroj: Getty Images

Aj napriek hrozivým vplyvom ochorenia na ľudstvo je jej pôvod stále nejasný. Predchodca vírusu variola zrejme prešiel na človeka z hlodavcov pred niekoľkými tisíckami rokov v Afrike. Podľa písaných záznamov mohli kiahňami trpieť panovníci v starovekom Egypte. Doteraz najstarší geneticky potvrdený nález vírusu ale pochádzal z mumifikovaného dieťaťa, objaveného na území dnešnej Litvy, ktoré zomrelo v 17. storočí. Novoobjavené vzorky vírusu sa mierne líšia od jeho "modernej" verzie, podľa vedcov však pravdepodobne pochádzajú zo spoločného predka, ktorý medzi ľuďmi koloval už asi pred 1700 rokmi. Výskumníci dúfajú, že by objav mohol napovedať viac o tom, ako vírus mutuje, a tým by mohol pomôcť v prípadnom boji proti ďalším verziám vírusu, ktoré by mohli v budúcnosti znovu prejsť zo zvierat na človeka.