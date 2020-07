Žena zverejnila geniálny TRIK na rýchle vysušenie opratej bielizne, ľudia ho okamžite začali používať

Ak nemáte doma sušičku bielizne a počasie vám nedovoľuje vysušiť ju vonku, skúste to ako Melina Brownová. Vo facebookovej skupine "Mums Who Clean" zverejnila vlastný zlepšovák, vďaka ktorému sa jej podarilo v súčasnom austrálskom chladnejšom počasí veľmi rýchlo vysušiť opratú bielizeň. "Presvedčte sa, že môj manžel začne nový týždeň so svojím obľúbeným párom boxeriek a ponožiek. Možno bude voňať ako nedeľná pečienka, ale chcela som využiť teplo, ktoré nám teraz vo Viktórii chýba," píše v príspevku. Jeho súčastou je fotografia rúry, ktorá je ovešaná bielizňou. A práve v tom spočíva spomínaný trik.

Zdroj: Facebook/Mums Who Clean

Krátko po jeho zverejnení sa začali hromadiť reakcie užívateliek, z ktorých mnohé priznali, že robia niečo podobné aj v oveľa sofistikovanejšej verzii. "Raz ráno som našla na šnúre zamrznuté oblečenie, ktoré som potrebovala. Hodila som ho na chvíľu do mikrovlnnej a potom do elektrickej rúry. Netrvalo dlho a mohla som v ňom vyraziť von," napísala jedna žena. "Nevyhnutnosť je matka vynálezu," zhodli sa ďalší. Niektorí ale vyjadrili obavu, že manžela Meliny môžu teraz prenasledovať psy, pretože budú z neho cítiť pečené mäso. Ďalší si zas myslia, že ide o hazard, pretože bielizeň by sa mohla chytiť od plynového horáka.