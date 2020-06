FOTO Dôchodca sa sťažoval na bolesť pri močení: Keď uvidíte, čo mu lekári vytiahli z penisu...

PHNOM PÉNH - Lekári v Kambodži sa stretli so skutočne ojedinelým prípadom. Do mužovho penisu sa dostala pijavica, ktorá mu sala krv. Stalo sa tak zrejme vtedy, keď plával v rieke. Odstránenie príživníka vôbec nebolo jednoduchou záležitosťou, lekári mali čo robiť.

To, že niečo nie je v poriadku, si nemenovaný Kambodžan uvedomil vo chvíli, keď ucítil bolesť pri močení. Skončil v nemocnici v hlavnom meste Phnom Pénh, kde lekári do jeho penisu vložili malú kameru. Vďaka tomu odhalili, čo bolo príčinou nepríjemnej bolesti. V penise dôchodcu totiž objavili pijavicu. Ten vysvetlil, že sa pred nejakým časom kúpal v rieke a práve vtedy sa mu asi do pohlavného ústrojenstva dostal neželaný parazit. Na základe tohto prípadu nemocnica varovala obyvateľov, aby sa nekúpali v riekach, ktoré sú počas obdobia dažďov plné hmyzu a pijavíc.

Zdroj: profimedia.sk

Nanešťastie, zákrok bol pomerne komplikovaný. Pijavica medzičasom vysala pacientovi 500 ml krvi, v dôsledku čoho sa podstatne zväčšila. Okrem toho poškodila časť jeho pohlavného orgánu, do ktorého sa zahryzla zubami.

Zdroj: profimedia.sk

Lekári museli použiť malú sondu s elektrickými uzlami a rezacími nástrojmi na jej konci, aby pijavicu dostali von. Dobrou správou je, že muž sa z nemocnice dostal už na druhý deň po operácii a podľa najnovších informácií je v poriadku.