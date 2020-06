Žena je presvedčená o tom, že ju podvádza manžel: Zmenil totiž svoj INTÍMNY ZVYK

Na obľúbenej stránke pre rodičov sa objavil príbeh istej ženy, ktorá je vraj presvedčená o tom, že jej manžel má mimomanželský románik. Usudzuje tak na základe toho, že si už dlhšie neholil svoje intímne partie. Prestal s týmv čase, keď v Británii začali platiť protikoronavírusové obmedzenia, v dôsledku ktorých muž musel zostať doma. "Za celý ten čas sa vôbec neobťažoval oholiť tam dolu. Urobil to až teraz, keď opäť nastupuje do práce," napísala znepokojená manželka.

Pripustila síce, že je možno trochu paranoidná, ale vraj ju upokojí, keď zistí, že podobnú skúsenosť majú aj iní užívatelia. Jej podozrenie podporuje aj fakt, že manžel sedí v kancelárii iba s jednou ženou. Pred pár rokmi navyše riešili niečo podobné, keď sa zaplietol s kolegyňou, o ktorej tvrdil, že je muž. Prezradili ho správy so sexuálnym obsahom, ktoré si vymieňal s týmto "mužom". Neveru vtedy oľutoval a manželku odprosil.

"Podľa mňa je to jedno veľké nedorozumenie. Váš manžel sa možno cíti v pracovnom oblečení pohodlnejšie, keď je oholený. Doma ho na sebe nemal, tak sa jednoducho neholil," myslí si jeden z užívateľov. Ďalší podotkol, že počas karanténnych opatrení sme sa všetci trochu zanedbali a neriešili sme veci, ktoré sú pre nás bežné, keď chodievame do práce. Iný komentár pripúšťa, že vzhľadom na minulosť má žena dôvod na isté obavy, ale v tomto prípade sú skôr zbytočné. Už raz to síce v ich vzťahu škrípalo, ale keď jej manžel zistil, že ju môže stratiť, tak so všetkým prestal. Jeden muž podozrievavej žene poradil, aby si u svojho manžela všímala aj iné zmeny, najmä to, či odmieta sex.