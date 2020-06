Pozor pri splachovaní záchoda! Vedci prehovorili o hrozbe, ktorá na nás pri tom číha

YANGZHOU - Najnovšie zistenia o koronavíruse, zverejnené v časopise Physics of Fluids, sú výsledkom experimentovania čínskych vedcov z Univerzity Yangzhou, ktorí odhalili, že miestom s veľkou pravdepodobnosťou nákazy sú nielen toaletné misy, ale aj ich okolie.

Už predošlé výskumy potvrdili, že tento vírus prežíva aj v moči a exkrementoch. Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je schopný udržať sa na povrchoch predmetov a prirodzene umiera v priebehu niekoľkých hodín až dní To platí aj pre misy toaliet. Práve tie sa stali predmetom experimentovania vedcov z čínskej Univerzity Yangzhou, ktorí zistili, že voda šíriaca sa v okolí WC po splachovaní v podobe aerosolových kvapôčok podporuje prenos viacerých bakteriálnych a vírusových infekcií vrátane SARS-CoV-19. Dopracovali sa k tomu tak, že vytvorili počítačové modely, ktorými simulovali splachovanie a sledovali tok vody a jej rozptyľovanie v okolí. Použili pri tom Navier-Stokesovu diferenciálnu rovnicu určujúcu časový vývoj prúdiacej tekutiny. Podľa definície NASA "opisuje, ako súvisí rýchlosť, tlak, teplota a hustota pohybujúcej sa tekutiny".

Zdroj: Getty Images

V tomto prípade autori štúdie sledovali, čo sa deje pri splachovaní pri dvoch typoch hygienických zariadení. V prvom prípade bola použitá toaleta s jedným prívodom vody a počas druhého experimentu prebehlo splachovanie pomocou rotačného prúdu. Ku všetkému bol začlenený model simulujúci pohyb kvapiek unikajúcich z misy do vzduchu, ktorý porovnávali s parametrami aerosólových kvapôčok vylúčených pri kašľaní. Veci takto zistili, že takmer 60 percent častíc uvoľnených zo záchodov s dvomi prívodmi na vodu (rotačné), sa vznieslo vysoko nad misu hlavne vďaka vyššej rýchlosti spádu, ktorý podporoval aerosólový pohyb. Na toaletách s jedným prívodom tiekla voda do misy z jednej strany, potom narazila na druhú a vypudila aerosólové kvapôčky, ktoré sa vznášali nad misou, až do výšky jedného metra. Tie tak boli schopné usadiť sa nielen na povrchu misy, ale aj na okolitých predmetoch. Okrem dotyku predstavovali riziko aj v podobe vdýchnutia.

Zdroj: Getty Images

"Môžeme predpokladať, že riziko narastá s častejším použitím WC. Ide napríklad o viacčlenné rodiny, kde ho navštevujú jej príslušníci jeden za druhým, alebo sú to aj verejné toalety v husto osídlených oblastiach," uviedol spoluautor štúdie Ji-Xiang Wang. Zároveň však dodal, že riešenie je jednoduché a stačí pred spláchnutím sklopiť veko. Už to pomôže eliminovať šírenie vírusov a baktérií v podobe unikajúcich aerosólovych kvapôčok.