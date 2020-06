BRATISLAVA - V marci vyšiel album Altar Double Quintet: We Salute The Night, za ktorým stoja etablovaní slovenskí jazzmani Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek v spolupráci so špičkovými svetovými hudobníkmi. Kvôli pandémii koronavírusu sa nahrávka dočká koncertnej premiéry až po takmer troch mesiacoch - 11. júna v priestoroch .klubu pod lampou v Bratislave.