FOTO Muž našiel starý negatív po dedkovi: Nechal ho vyvolať... veď to je hotový historický poklad!

Päťdesiatsedemročný Christopher pred časom upratoval dom svojho nebohého dedka Harryho Thurgara. Ten bol krátko po skončení druhej svetovej vojny spolu s ďalšími štyrmi mužmi vyslaný do Nemecka, aby tu zmapovali miestne priemyselné kapacity. Medzi jeho vecami náhodou objavil desať nevyvolaných filmov. Negatívy vzal do obchodu v meste Lancaster a nechal ich vyvolať. Keď si následne pozrel zhruba 350 fotiek, ostal skutočne ohromený. "Úplne ma to posadilo na zadok. Je to skutočný historický poklad," povedal Eve.

Zdroj: profimedia.sk

Harry Thurgar Zdroj: profimedia.sk

Zábery zachytávajú zdevastované povojnové Nemecko, plné ruín a kráterov od zhodených bômb. Obzvlášť ťažká bola pre miestnych obyvateľov zima 1946-47, tisíce z nich zomreli na hladomor a podchladenie.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Thurgarov tím Zdroj: profimedia.sk

Thurgar, zakladateľ firmy na výrobu dielov pre bombardéry, pôsobil v Nemecku od mája do júna 1946. Navštívil Hanover, Hamburg, Kolín, Mníchov, Weissenberg, Norimberg, Stuttgart, Weisbaden a Frankfurt. "Počas štyroch týždňov so svojím tímom navštívil tridsať firiem v britských, amerických a francúzskych zónach okupácie. Stal sa tak svedkom totálnej apokalypsy, ktorá tu prebiehala v posledných rokoch vojny," dodal Christopher.