KORONAVÍRUS Vedci odhalili najčastejšie príznaky COVIDU-19 v Európe

PARÍŽ - Bolesti hlavy a strata čuchu sú dva najčastejšie príznaky COVIDU-19 u európskych pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v prestížnom časopise Journal of Internal Medicine. Podľa vedcov, ktorí skúmali 1400 pacientov z piatich európskych krajín, súvisí výskyt jednotlivých príznakov aj s vekom a pohlavím.

Bolesťami hlavy a stratou čuchu trpelo podľa štúdie sedem z desiatich pacientov, u ktorých vedci skúmali priebeh ochorenia COVID-19. Častými symptómami boli aj upchatý nos (68 percent), kašeľ (63 percent) a telesná slabosť (vyše 63 percent) nasledované bolesťami svalov (62,5 percenta), výtokom z nosu (60 percent) a stratou chuti (54 percent). Horúčka sa vyskytla len u menej než polovice pacientov.

Výskum, ktorý sa sústredil na chorých z Francúzska, Belgicka, Talianska, Španielska a Švajčiarska, vznikol na podnet Medzinárodnej federácie otorinolaryngologických spoločností (IFOS). Hlavným cieľom bolo zistiť, ako často sa u pacientov vyskytuje anosmia (strata čuchu) a ageuzia (strata chuti), o ktorých sa začalo hovoriť v súvislosti s príchodom koronavírusu do Európy. Štúdia okrem iného potvrdila aj to, že strata čuchu je špecifickým príznakom COVIDU-19 a nie je len dôsledkom zhoršenej priechodnosti nosu. Podľa lekárov z Fochovej nemocnice pri Parízi anosmia pravdepodobne súvisí so schopnosťou COVIDU-19 napádať čuchový bulbus a v dôsledku toho centrálnu nervovú sústavu. Naviac sa ukázalo, že strata čuchu u viac než tretiny infikovaných pretrváva ešte aj týždeň po uzdravení.

V štúdiách z Ázie, odkiaľ sa začal koronavírus šíriť, sa strata čuchu a chuti vyskytovala len veľmi zriedka. Čínski vedci opisovali ako hlavné príznaky COVIDU-19 horúčku, kašeľ a potiaže s dýchaním. Podľa štúdie federácie IFOS by rozdiel v opisovaných príznakoch v Ázii a Európe mohol súvisieť i s tým, že ázijskí experti skúmali priebeh COVIDU-19 najmä u pacientov s ťažkým priebehom ochorenia v nemocnici, zatiaľ čo európsky výskum sa zaoberal pacientami s menej závažným priebehom. Podľa ďalšej hypotézy by rozdielne symptómy mohli súvisieť s genetickými mutáciami koronavírusu a s vyššou hladinou ACE2 (angiotenzín konvertujúci enzým 2) u európskej populácie. ACE2 je receptorom, ktorý využíva SARS-CoV-2 pre vstup do ľudských buniek.

Vedci v štúdii taktiež potvrdili, že sa príznaky u monitorovaných pacientov líšili aj na základe ich veku a pohlavia. Mladší pacienti sa častejšie sťažovali na problémy s ušami, nosom a krkom, starší ľudia zas trpeli horúčkou, únavou a stratou chuti. Kašeľ a horúčka sa častejšie prejavovali u mužov, strata čuchu, bolesti hlavy a upchatý nos u žien.