KORONAVÍRUS Šéf OSN vyzval na dodržiavanie ľudských práv v čase pandémie

António Guterres

Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudhry

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok upozornil na to, že zneužívanie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na porušovanie ľudských práv by bolo neprijateľné. Zároveň varoval, že hrozí kríza dodržiavania ľudských práv. Informovali o tom agentúry AFP a AP.