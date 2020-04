VIDEO Ožratý Poliak na suzuki si nevšimol kruhový objazd: Neuveríte, čo sa stalo po drsnom náraze

RABIEN - Na internet sa dostali zábery zo šokujúcej nehody, ktorá sa stala v poľskom meste Rąbień na Veľkonočnú nedeľu. Vodič Suzuki Swift prehliadol kruhový objazd a v plnej rýchlosti do neho narazil. Auto preletelo o niekoľko metrov ďalej a skončilo v plameňoch.

Štyridsaťjedenročný Poliak sa druhýkrát narodil. Akoby zázrakom prežil hrozivo vyzerajúcu haváriu v meste Rąbień v strednom Poľsku, keď so svojím suzuki vrazil vo vysokej rýchlosti do vyvýšeného záhonu kruhového objazdu, ponad ktorý potom preletel. Dopadol na pozemku neďalekého cintorína, akoby to mala byť výstraha.

Keď na miesto dorazili hasiči a muža začali vysekávať z auta, bol stále pri vedomí. Záchranári ho previezli do nemocnice. Podľa informácií miestnych médií nie je vodič v ohrození života. Nehode sa dalo predísť, keby muž neprekročil povolenú rýchlosť. Kruhový objazd totiž vo vysokej rýchlosti úplne prehliadol. Policajti neskôr uviedli, že z vodiča bol cítiť alkohol. Krvné testy preukázali takmer tri promile alkoholu v krvi.

Kamerový záznam z havárie uverejnila na Facebooku posádka pohotovostnej služby. Tí, ktorí video videli, zostali v šoku. "Je dobré, že v tom čase nebol nikto v okolí. Akou rýchlosťou musel ísť?" okomentoval zábery Bogdan Zarębski. Roman Feliks dodal, že je šťastie, že pravdepodobne podnapitý vodič nikoho nezabil.