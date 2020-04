KORONAVÍRUS Vedci odhalili nový spôsob šírenia nákazy: Toto naozaj nečakali!

Štúdia vedcov z CDC bude trvať až do júla. Jej autori však už teraz dokázali zistiť, že prenos koronavírusu je možný aj podošvami topánok. "Schopnosť extrémne rýchleho prenosu tohto závažného akútneho respiračného syndrómu vzbudila obavy, či v jeho prípade neexistuje viac prenosových ciest," uvádza sa v správe.

Je známe, že novým koronavírusom je možné sa nakaziť vdýchnutím kvapôčok, ktoré napríklad vykašle infikovaný človek. Za určitých okolností sa môže vírus šíriť do vzdialenosti až štyri metre. Výskumníkov tentokrát zaujímalo, ako môže kontaminácia na nemocničných oddeleniach ohrozovať personál napriek tomu, že je vybavený všetkými ochrannými prvkami. Vychádzali z predchádzajúcich zistení, že vírus dokáže prežiť až týždeň na povrchoch predmetov v izbách a na toaletách infikovaných pacientov. "Stále je však sporné, či sa dokáže prenášať prostredníctvom aerosólov," podotýkajú odborníci.

Zdroj: Getty Images

V období od 19. februára do 2. marca vedci testovali vzorky vzduchu a povrchov na jednotke intenzívnej starostlivosti a na všeobecnom oddelení v spomínanej čínskej nemocnici. Na JIS-ke bolo hospitalizovaných pätnásť pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19 a na všeobecnom oddelení ležalo 24 pacientov s miernym priebehom. Analýza vzoriek ukázala, že vírusová kontaminácia bola vyššia na JIS (43,5 percenta) ako na všeobecnom oddelení (menej ako osem percent). Pozitívne testované boli aj vzorky odobraté z dlážky, keďže väčšina vírusových kvapiek klesá nadol. Autorov štúdie to doviedlo k predpokladu, že zdravotnícky personál prenáša vírus aj svojimi topánkami. Táto teória bola potvrdená po tom, ako odobrali vzorky z dlážky nemocničnej lekárne, kde nemali prístup žiadni pacienti. Všetky vzorky boli pozitívne na prítomnosť vírusu. Okrem toho boli vírusom kontaminované aj predmety ako počítačové myši, smetné koše, zábradlia a kľučky.

Zdroj: Getty Images

Autori však poukazujú na niekoľko nedostatkov svojho výskumu. Testovanie vzoriek síce potvrdilo, že vírus prenášať na obuvi, ale stále nie je jasné, či je v tomto prípade dostatočne životaschopný, aby sa dokázal kontrahovať. Tiež nie je jednoznačné, aké množstvo musí obsahovať jeho aerosólová forma, aby mohol byť považovaný za infekčnú dávku. Napriek tomu sú tieto zistenia dôležité pri zlepšovaní bezpečnostných postupov v nemocniciach. CDC preto odporúča všetkým, ktorí opúšťajú nemocnicu, kde sú hospitalizovaní pacienti s COVID-19, aby si vydezinfikovali podrážky topánok. Na vyššie hygienické a bezpečnostné opatrenia by mal dbať aj personál, ktorý je v úzkom kontakte s pacientmi na JIS.