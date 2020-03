Týchto desať vecí ničí vaše obličky: Robíte ich aj vy? Okamžite s nimi prestaňte

BRATISLAVA - Obličky sú jedným z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele. Mali by ste ich preto chrániť rovnako ako srdce, mozog či pľúca. Pokiaľ vám na vašich obličkách skutočne záleží, vyhnite sa fajčeniu či jedeniu polotovarov. Okrem toho by ste si mali dávať pozor na tieto nebezpečné veci.

Nie každý si uvedomuje dôležitosť obličiek, ide pritom o jeden z kruciálnych ľudských orgánov. Zdravý životný štýl a pohyb je pre telo prínosom, pozor si ale treba dávať na prehnanú fyzickú aktivitu a iné činnosti. Pozrite sa na týchto desať faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú funkciu obličiek:

1. Nedostatok tekutín

Pitná voda je pre funkciu obličiek elementárna. Pokiaľ ste dobre hydratovaný, obličky lepšie odbúravajú toxíny z tela a rovnako zabraňujete tvorbe obličkových kameňov. Lekári odporúčajú denne vypiť jeden a pol až dva litre vody.

2. Pitie veľkého množstva alkoholu

Keďže obličky sú hlavným filtrom škodlivých toxínov, nadmernou konzumáciou alkoholu im pridávate prácu navyše. Alkohol je totiž sám o sebe dostatočne škodlivý, nehovoriac o ďalších látkach, s ktorými sa musia vaše obličky denne vysporiadať. Pravidelné pitie veľkého množstva alkoholu môže zdvojnásobiť riziko chronického ochorenia obličiek.

Zdroj: thinkstock.com

3. Zadržiavanie moču

Nech sa deje čokoľvek, snažte sa neodďaľovať návštevu toalety. Vedecký výskum potvrdil, že držanie moču v mechúre spôsobuje rýchlejšie množenie baktérií. Okrem toho je zadržiavanie moču jednou z hlavných príčin infekcie alebo ochorenia obličiek.

4. Nadmerné užívanie liekov proti bolesti

Lieky proti bolesti ako aspirín či ibuprofen môžu vážne poškodiť vaše obličky. Tí, ktorí už majú problémy s obličkami, sú pri užívaní týchto liekov vystavení ešte väčšiemu riziku. Lekári radia nikdy neprekračovať odporúčanú dennú dávku.

5. Konzumácia veľkého množstva sodíka

Pri varení platí, že malé množstvo soli je potrebné, ale veľké množstvo má úplne opačný efekt. Príliš veľa sodíka v strave zvyšuje krvný tlak, ktorý následne môže poškodiť obličky. Je dobré presedlať na zdravé alternatívy v podobe morskej soli.

Zdroj: Getty Images

6. Nadmerné cvičenie

Môže to znieť prekvapivo, ale aj nadmerné cvičenie je pre vaše telo nebezpečné. Abnormálna fyzická aktivita môže spôsobiť rabdomyolýzu, kedy do krvi prúdia odumreté svalové vlákna. Vedie to k mnohým zdravotným problémom vrátane zlyhania obličiek.

7. Fajčenie

Každý vie, že fajčenie je škodlivé najmä pre pľúca, ale iba málokto tuší, že zaťažuje aj obličky. Experti zistili, že fajčiari majú v moči zvýšený podiel bielkoviny, čo je príznak ochorenia obličiek. Okrem iného fajčenie zvyšuje riziko výskytu obličkových kameňov, oslabuje ich funkciu a zužuje krvné cievy.

8. Enormné pitie kávy

Či už pijete energetické nápoje alebo kávu, nadmerná spotreba kofeínu môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, čo vedie k poškodeniu obličiek. Vedci tvrdia, že veľké množstvo ľudí nie je schopné fungovať bez niekoľkých šálok kávy denne. Treba mať ale na pamäti, že všetkého veľa škodí.

Zdroj: thinkstock.com

9. Nadmerná konzumácia bielkovín

Podľa expertov z Harvardskej univerzity môže obličky poškodiť aj nadmerná konzumácia bielkovín. Počas ich trávenia sa v črevách ako vedľajší produkt tvorí amoniak, ktorý musia obličky neutralizovať. Jedenie veľkého množstva bielkovín môže tiež viesť k vzniku obličkových kameňov či ich ochoreniu.

10. Konzumácia spracovaných výrobkov

Spracované potraviny, čiže polotovary, majú v sebe neuveriteľne veľké množstvo sodíka a okrem toho im chýba nutričná hodnota. Pokiaľ je to možné, jedzte radšej čerstvé potraviny, prípadne si jedlo varte doma. Pri najbližšom nákupe si dajte pozor, aby ste do košíka nehodili typické čínske polievky alebo mrazenú pizzu.