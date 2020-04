KORONAVÍRUS zasadil veľkú ranu NASA: Toto sa im do roku 2024 už nepodarí

"Uvedomujeme si, že to bude mať dôsledky pre misie NASA, ale našou prioritou číslo jedna je zdravie a bezpečnosť pracovníkov agentúry," uviedol Bridenstine. Šéf NASA nariadil uzatvoriť výrobný komplex Michoud Assembly Facility v New Orleans v štáte Louisiana a neďaleké testovacie stredisko Stennis Space Center v štáte Mississippi. U jedného zo zamestnancov, ktorý pracoval v oboch objektoch, sa totiž preukázala nákaza novým koronavírusom.

Výstavba nosnej rakety SLS Zdroj: sita/ap/nasa

Bridenstine nespresnil, ako dlho by uzávierka mala trvať, no pripustil, že to bude znamenať dočasné prerušenie výroby a testovania novej vesmírnej lode Orion a nosnej rakety Space Launch System (SLS). Uzávierka výrobného závodu a testovacieho centra je tvrdou ranou pre plán Spojených štátov vrátiť sa do roku 2024 na Mesiac. S pomocou SLS chce NASA tiež vybudovať stanicu Gateway na obežnej dráhe okolo Mesiaca.