Dvojica chcela zdolať najnovšiu internetovú výzvu: Za ten trapas na VIDEU sa budete hanbiť aj vy!

MOORESVILLE - Devätnásťročná Američanka a jej o dva roky starší priateľ zo Severnej Karolíny sa rozhodli zdolať TikTok výzvu. Tá spočíva v tom, že muž chytí ženu za boky a prevracia ju z pravej strany na ľavú a naopak ako koleso. Na to, aby sa vám tento kúsok podaril, musíte partnerovi plne dôverovať. Na to trochu doplatil mladík, ktorý do tváre schytal prd.

Tento mladý americký pár sa rozhodol, že vyskúša novú výzvu, ktorá sa objavila na aplikácii TikTok. Základom výzvy je postaviť sa za priateľku, chytiť ju za boky a ako koleso ju prehadzovať z ľavej strany na pravú a naopak. Vyžaduje si to veľkú dôveru v partnera a rovnako silu v hornej časti tela. To všetko Kendra Colwellová a Joe splnili. Napriek tomu to dopadlo nepredvídateľne.

V momente, kedy má mladík pri hlave zadok svojej partnerky, musí byť obzvlášť opatrný. Presvedčil sa o tom Joe, ktorému Kendra práve v tomto momente prdla rovno do tváre. "Zo začiatku ho to šokovalo, považoval to za drzé gesto, ale keď si pozrel video, uznal, že je to veľmi vtipné," uviedla dievčina.

Odkedy dvojica video uverejnila na internete, stalo sa hitom. Tisíce ľudí táto príhoda neskutočne pobavila. Manželský a rodinný terapeut Gary Brown dokonca prezradil, že podobné nehody môžu byť pozitívnym znamením. "Je to zdravý signál toho, že sa spolu cítia pohodlne," vysvetlil Brown. Podľa prieskumov trvá až deväť mesiacov, kým sa žena úplne uvoľní pred svojím partnerom, zatiaľ čo u mužov je to o mesiac menej.