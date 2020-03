FOTO Bývalý kňaz (81) sa oženil so zajačikom (27): Takto si spolu nažívajú v Rumunsku

Bývalý kňaz anglikánskej cirkvi Philip sa so svojím mladým manželom, Rumunom Florinom Marinom, spoznal prostredníctvom aplikácie pre homosexuálov. Pred tromi rokmi sa zosobášili v grófstve Kent, no krátko nato sa ich cesty na nejaký čas rozišli. Clementsovi totiž vadilo, že Florin trávil večery na diskotékach a v kluboch so svojimi kamarátmi.

Nedávno sa ale opäť dali dokopy. Dôchodca vraj už teraz rozumie potrebám svojho mladého manžela a je ochotný ich tolerovať. Dvojica sa spolu usadila v Rumunsku a žije v jednej domácnosti. Clements dúfa, že spolu konečne začnú žiť plnohodnotný manželský život.

Zdroj: Facebook/Philip Clements

"Florian ma chápe oveľa viac a ja jeho tiež. Viem, kedy je zaneprázdnený a nemám ho rušiť. Raz týždenne chodí do gay klubu v Bukurešti, ale nevadí mi to," vyhlásil so všetkým zmierený Clements. Tvrdí, že najdôležitejšie je dať svojmu partnerovi priestor na to, aby mohol byť s ľuďmi jeho veku. Pár plánuje žiť z Clementsovej penzie, Marin si totiž nedokáže vo svojom rodnom meste zohnať prácu.

Zdroj: profimedia.sk ​

Florian uviedol, že nemá rád, keď o ňom ľudia hovoria ako o zlatokopovi. Podľa jeho slov mu je však jedno, čo si myslia ostatní. Philip na margo svojej homosexuality priznal, že práve cirkev ho prinútila potlačiť svoju sexuálnu orientáciu. Podľa pravidiel anglikánskej cirkvi spolu nemôžu uzavrieť manželstvo osoby rovnakého pohlavia. Občianske partnerstvá sú povolené, ale podmienkou je celibát.