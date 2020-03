VIDEO Tínedžer z Francúzska sa totálne zbláznil! Experiment s WC, zaplavili ho smradľavé splašky

Cyril, ktorý bojuje o priazeň divákov na Youtube, sa svojím posledným počinom zviditeľnil viac, ako pôvodne plánoval. Skúšal, čo sa stane, keď úplne naplní svoju vaňu gélovými vodnými guľôčkami. Po tom, ako hmota napučala a narástla, snažil sa jej zbaviť vypustením do kanalizácie. Guľky ale upchali potrubie v dome, čo sa mladík pokúšal vyriešiť viacnásobným splachovaním toalety. To však viedlo akurát tak k tomu, že jeho kúpeľňu zaplavili smradľavé splašky.

Zdroj: Youtube/Cyril Schreiner ​

Ďalší pokus o napravenie situácie bol ešte šialenejší. Schreiner chcel odsať guľôčky vysávačom, ktorý ale skratoval. A aby toho nebolo málo, zakrátko niekto zo susedov nahlásil poruchu na kanalizácii. Po zistení, že ju upchali gélové guľôčky, začali zamestnanci mesta hľadať vinníka v okolitých domoch. Zdá sa teda, že YouTuber bude mať čo vysvetľovať a hlúpy experiment ho vyjde poriadne draho.

Francúz sa ním pochválil na Twitteri. "Ahojte, to som ja ale idiot," píše. Nejaký užívateľ mu vraj poradil použiť soľ. "Aj to chvíľu fungovalo, ale iba do momentu, než potrubie zaplavili fekálie. V tejto chvíli mi po tvári stekajú skutočné slzy," pokračoval Cyril. Ostatní užívatelia boli šokovaní a nemohli uveriť tomu, čo vidia. Riešili najmä to, ako veľmi tínedžer riskoval, keď začal všetko riešiť s vysávačom. Takisto nechápali, prečo jednoducho nezavolal pohotovostnú službu, ktorá by okamžite potrubie vyčistila kanalizačnou pružinou.