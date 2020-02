FOTO Muž kúpil v supermarkete mrkvu: Keď sa na ňu doma pozrel, vybuchol od smiechu

MIDDLESBOROUGH - Štyridsaťsedemročný Michael Coates zašiel na klasický nákup do Tesca, keď objavil skutočne vtipnú mrkvu. V obchode si ešte nič nevšimol, no keď doma vybaľoval nákup, uvedomil si, že kúpil mrkvu nezvyčajného tvaru. Zdá sa, akoby mala dve nohy a medzi nimi dokonca aj mužské prirodzenie.

Michael sa pred pár dňami vybral na svoj tradičný týždenný nákup do supermarketu neďaleko mesta Middlesborough. Domov prišiel s mrkvou, ktorá nápadne pripomínala ľudské nohy s mužským pohlavným orgánom. Pri nakupovaní si to pritom vôbec nevšimol.

Zdroj: profimedia.sk

"Je to neuveriteľné. Otvoril som tašku a bolo to tam, v plnej paráde. Pomyslel som si, čo to, sakra," prezradil Angličan, ktorý ju nechce zjesť, ale ani vyhodiť. Rozhodol sa ju preto nechať v chladničke ako suvenír.

Zdroj: profimedia.sk

Coates obal z mrkvy už vyhodil, no pamätá si, že pochádza od spoločnosti Redmere Farms Carrots. Ani zďaleka nejde o jedinú firmu, ktorá sa rozhodla distribuovať "šteklivú" zeleninu. Napríklad spoločnosť Cornish Food Box Company spustila kampaň s fotkami, ktoré zachytávajú zemiaky pripomínajúce zadok a petržleny v tvare penisu.