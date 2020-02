BRATISLAVA - Postapokalyptické filmy patria k tým, na ktoré sa dobre s napätím pozerá, ale zažiť by to nechcel nikto. Tieto snímky nám ukazujú, ako to môže vyzerať, keď svet zasiahne apokalypsa. Môže ísť napríklad o jadrovú katastrofu, vojnu či vvpustený nebezpečný vírus, ktorý spustoší celú planétu. Je ich množstvo, no ktoré z nich stoja za pozretie?