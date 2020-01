Top vedec varuje: Jupiter pre Zem predstavuje hrozbu, o ktorej sme nevedeli!

Astronómovia ešte donedávna presvedčivo tvrdili, že najväčšia planéta našej slnečnej sústavy chráni Zem pred dopadom komét a asteroidov. Teória o tomto ochrannom štíte však dostala po výskume vedcov z NASA a z Univerzity v Južnom Queenslande poriadne na frak. Jeho výsledky totiž potvrdili, že Jupiter odvádza množstvo nebezpečných úlomkov práve smerom k našej planéte. "Ide skôr o ostreľovača Zeme, nie o jej ochrancu. Naše simulácie dokazujú, že Jupiter nefunguje iba ako štít. Kométy síce odkláňa, ale niektoré z nich posiela priamo k Zemi," uviedol americký planetárny fyzik Kevin Grazier.

Zdroj: Getty Images

Člen vedeckého tímu Jonti Horner vysvetlil, že táto planéta "čistí" priestor okolo zemegule, ale zároveň priťahuje veľa vesmírnych telies, ktoré by sa inak do blízkosti Zeme nedostali, a predstavujú tak pre nás hrozbu navyše. Podľa expertov by sa mali preto v tejto oblasti vykonať ďalšie výskumy. "Zem je v akomsi kozmickom priesečníku. Existujú stovky objektov v našej blízkosti, ktoré pre nás predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Preto musíme venovať väčšiu pozornosť tomu, čo sa vlastne deje v susedstve Jupitera," upozornil Horner.