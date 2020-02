Šialené FOTO, pri pohľade na ne budete mať závrat: Turistku delili od smrti len centimetre!

Riskantné pózovanie, ktoré dobrovoľne podstupujú užívatelia v snahe uloviť čo najpôsobivejší záber, si v období od roku 2011 do 2017 vyžiadalo 259 obetí. Každá z nich bola určite pri hľadaní toho správneho uhla presvedčená o tom, že jemu či jej sa nič nemôže stať. Lenže stalo sa.

Našťastie to nebol prípad mladej ženy, ktorá si užívala výhľad z brazílskej hory Pedra da Gávea. Jej pózovanie na útese vysokom viac ako 850 metrov síce prilákalo toľko chcenú pozornosť, no zároveň aj veľké množstvo kritiky. Ľudia si dievčinu podali za to, že ohrozila svoj život len preto, aby zaujala, a to za každú cenu.

Zdroj: Instagram/thaleswill

Kritika padla aj na adresu autora videa. Ten totiž ženu povzbudzuje, aby sa posunula ešte ďalej. V momente, keď už takmer visí z obrovskej skaly, jej nezabudne povedať, že je to nádherné. "Mám obavy už len z toho, keď to vidím," napísala Sarah. Ďalšia užívateľka uviedla, že cíti žalúdok až v krku: "Riskuje iba kvôli fotkám a videu. Buď sa túži zabiť alebo je to blázon." Komentárov, ktoré nešetrili kritikou, tak bolo oveľa viac ako tých obdivných.