Desať najpopulárnejších lokalít v Európe na žiadosť o ruku: Už hneď tá prvá poriadne prekvapí

BRATISLAVA - Dnes máme sviatok svätého Valentína, určený pre všetkých zaľúbencov. Aj vy ste už našli svoju druhú polovičku, no ešte stále čakáte na ten posledný krok vo vzťahu? Možno vás inšpiruje zoznam, ktorý pri tejto príležitosti zverejnila letecká spoločnosť Ryanair.

Hoci sa sviatok sv. Valentína oslavuje najmä v západných krajinách, udomácnil sa už aj na Slovensku. Páry si pri tejto príležitosti zvyknú dávať malé pozornosti, ako napríklad bonboniéru či kvety. No mnohí tento deň využívajú na podniknutie oveľa dôležitejšieho kroku - na zásnuby. Írske aerolinky Ryanair urobili prieskum o tom, ktoré z európskych lokalít dvojice na tento účel navštevujú najčastejšie. Už hneď prvé miesto mnohých určite poriadne prekvapí. Je ním totiž Londýnske oko s 360-stupňovým výhľadom na rovnomennú metropolu. Do rebríčka sa ale dostal aj jeden zámok či Karlov most. Tu je celý zoznam:

1. Londýnske oko - Londýn, Veľká Británia

Zdroj: TASR/AP

2. Júliin balkón - Verona, Taliansko

Zdroj: Getty Images

3. Plaza de España - Sevilla, Španielsko

Zdroj: Getty Images

4. Zámok Schwerin - Schwerin, Nemecko

Zdroj: Getty Images

5. Eifelova veža - Paríž, Francúzsko

Zdroj: pixabay.com

6. Dedinka Oia - Santorini, Grécko

Zdroj: TASR/AP

7. Karlov most - Praha, ČR

Zdroj: Getty Images

8. Benátske kanály - Benátky, Taliansko

Zdroj: Getty Images

9. Španielske schody - Rím, Taliansko

Zdroj: Getty Images

10. Moherské útesy - Clare, Írsko