Expert na Titanic prišiel so šokujúcou teóriou: Hlavným dôvodom, prečo sa potopil, nebol ľadovec!

LONDÝN - Írsky novinár Senan Molony, ktorý dlhodobo študuje katastrofu Titanicu, prišiel so zaujímavou teóriou o jeho potopení. Je presvedčený o tom, že hlavným dôvodom, prečo skončil "nepotopiteľný" parník na dne Atlantiku, nie je iba zrážka s ľadovcom, ale aj ale požiar v kotolni.

Molonyho teóriu označili viacerí historici za málo pravdepodobnú, hoci jej autor tvrdí, že o jej pravdivosti existuje viacero dôkazov. "Tragédia Titanicu je výsledkom kombinácie mnohých faktorov. Prvým z nich bol požiar, potom ľadovec a nakoniec ľudská nedbalosť," vysvetľuje. Dôkazom o požiari v kotolni sú podľa neho fľaky v dolnej časti parníka viditeľné na historických fotografiách, ktoré vznikli pred vyplávaním z anglického prístavu Southampton. "Nikto predtým tie fotografie podrobne neskúmal. Keď sa na ne pozriete, je pred vami úplne iný príbeh ako ten, na ktorý sme zvyknutí."

Zdroj: Youtube/oceanexplorergov

Posádka vraj musela o požiari vedieť, ale držala to v tajnosti. Parník mal už meškanie v dôsledku toho, že, termín plavby bol niekoľkokrát odložený. Išlo tu o prestíž, tak jednoducho musel vyplávať. Novinár je dokonca presvedčený o tom, že uhlie v kotolni tlelo už 2. apríla 1912, keď loď opúšťala lodenicu Harland and Wolff v Belfaste, kde bola vyrobená. "Cestujúci nastupovali z druhej strany lode. Bolo to pravdepodobne preto, aby si nikto náhodou nevšimol požiar, ktorý bol na druhej strane," tvrdí Molony a ukazuje pri tom na približne deväťmetrovú škvrnu na pravom boku lode.

Ako sa neskôr ukázalo, išlo o veľmi nešťastnú časť parníka, pretože práve do miesta, kde bolo údajne ložisko požiaru, neskôr narazil ľadovec. "Podľa odborníkov prehriatie rozpálenej ocele znižuje jej pevnosť až 75 percent, tak preto neodolala tomu ľadovcu," vysvetľuje Senan. Ľudia, čo prehľadávali vrak, ale žiadne dôkazy nenašli. Podľa historických údajov sa na začiatku vyšetrovania predpokladalo, že hlavnou príčinou potopenia bol práve požiar, ale neskôr sa už hovorilo iba o zrážke s ľadovcom. Novinár si myslí, že loď zrýchlila iba preto, lebo uhlia v kotolni tlelo stále viac a keďže posádka sa ho potrebovala zbaviť, vhadzovala ho do pecí.