Muž sa ráno ponáhľal do práce, no stratil kľúče: Skontroloval gauč a našiel tam... PREBOHA!

Nie každé ráno je dvakrát príjemné. Jedno takéto ráno zažil aj obyvateľ amerického Kansasu, ktorý sa chystal do práce, no nevedel nájsť kľúče. Napadlo mu, že by mohli byť pod matracom na gauči. Siahol tam a niečo našiel, no kľúče to neboli ani omylom. V pohovke sa totiž usalašil had.

Muž zavolal na políciu, ktorá so sebou vzala aj milovníka hadov, dobrovoľného hasiča Melvina Linota. Nasadil si ochranné rukavice a vošiel do domu. "Hada som začal ťahať spod matraca, bol veľmi pokojný, tak som si dal dole rukavice a dostal ho odtiaľ preč," uviedol Melvin.

Had čaká na svojho majiteľa Zdroj: Youtube/Funtrest Mag

Had bol údajne studený, pretože pod gaučom sa ukrýval už niekoľko týždňov. Patrí zrejme niekomu zo susedstva. Odniesli ho do najbližšieho obchodu so zvieratami, kde si plaza bude môcť vyzdvihnúť jeho majiteľ. Policajný dôstojník Taylor Parlier radí, aby si ľudia kontrovali gauče a postele. "Ľudia vedia, že môžu kedykoľvek čakať pavúky, ale nečakajú, že objavia aj hady. Je to pre nás nová vec," povedal.