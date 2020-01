Matka išla vyprať špinavú bielizeň: Ešteže sa jej nedotkla, ukrývala sa v nej hrôza na FOTO

Nemenovaná rodina z Austrálie zostala v šoku, keď v práčovni vo svojom dome objavili východného hnedého hada, ktorý je veľmi jedovatý. "Ukrýval sa v kope špinavej bielizne," píše sa v príspevku zverejnenom na facebookovej stránke Sunshine Coast Snake Catchers.

Zdroj: facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Profesionálni lovci hadov plaza vypustili späť do prírody. Obyvatelia domu mali obrovské šťastie, že sa bielizne nedotkli. Inak by ich had pravdepodobne uštipol, čo by sa skončilo tragédiou. Problémom je, že východný hnedý had si mnohí mýlia so stromovým hadom, ktorý je neškodný. "Nezabudnite zatvárať dvere a okná. Uistite sa, že v dome nemáte nijaké špáry, cez ktoré by sa had mohol dostať dnu," varujú odborníci.