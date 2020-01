Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Poznáte to. Hovorí sa, že smartfóny nás robia menej spoločenskejšími. Používajú sa frázy ako "stále len čumí do mobilu a nemá čas na normálny rozhovor" a podobné vyjadrenia, ktoré chcú povedať, že s príchodom mobilných telefónov sa ľudia menej rozprávajú priamo tvárou v v tvár. Najnovší výskum zo Stanfordu ukazuje, že je to omyl, že je to práve naopak, že nás mobilné telefóny robia spoločenskejšími.