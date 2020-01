Experti zistili, ako sa môžete dožiť o deväť rokov viac: Ich RADA sa vám bude určite páčiť

Dlhodobá štúdia, do ktorej sa zapojilo 20 000 respondentov, potvrdila starý známy fakt. Bohatí ľudia údajne žijú zdravší a dlhší život. Experti sa zaujímali o sociálno-ekonomické nerovnosti ľudí v USA a Veľkej Británii. Výskum ukázal, že chudobnejší ľudia žijú v priemere o sedem rokov menej než bohatí.

Vedci z University College London v priebehu desiatich rokov skúmali sociálno-ekonomický status ľudí žijúcich v USA a na Britských ostrovoch. V oboch krajinách účastníkov rozdelili do dvoch skupín podľa toho, či patrili do chudobnejšej alebo bohatšej vrstvy. Vedci zistili, že najchudobnejší ľudia sa dožívajú o sedem až deväť rokov menej než bohatí. To znamená, že päťdesiatročný bohatý človek s dobrým zdravotným stavom prežije ešte ďalších 31 rokov, kým človek z chudobnej vrstvy iba 23 až 24 rokov.

Zdroj: thinkstock.com

Experti tak zistili, že práve sociálno-ekonomická situácia zohráva dôležitú úlohu v ľudskom zdraví a dĺžke života. "V oboch krajinách by sa snahy o zníženie nerovností v zdraví mali zamerať na ľudí zo sociálno-ekonomických znevýhodnených skupín," myslia si autori štúdie. Tí dobre vedia, že zlepšenie kvality života a zdravia je veľmi drahé. Ich výsledky jasne dokazujú, že politici v Európe aj Amerike by sa mali zamerať na zníženie nerovností dvoch skúmaných skupín.

Z výskumu dokonca vyplýva, že existuje rozdiel medzi pohlaviami. Ženy v oboch krajinách žijú dlhšie v dobrom zdravotnom stave než muži. Po dosiahnutí veku osemdesiat rokov sa však tento rozdiel zmenšuje. Päťdesiatročná žena z USA môže očakávať, že sa dožije ďalších 34,7 roka, z čoho 28,6 v dobrom zdravotnom stave. Muž v rovnakom veku prežije ďalších 31,5 roka a 27,2 roka bez zdravotného postihnutia.