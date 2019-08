Vedci odhalili ďalšie tajomstvo dlhovekosti: Je to také jednoduché!

BOSTON - Optimistickí ľudia majú zrejme dlhší život ako ostatní. Vyplýva to z výskumu amerických vedcov, podľa ktorých je u optimistov pravdepodobnejšia "výnimočná dlhovekosť", a to až do 85 rokov a viac. Optimisti podľa nich totiž môžu jednoduchšie ovládať svoje emócie a lepšie sa chrániť pred vplyvom stresu.

Vedci v rámci štúdie skúmali dve skupiny ľudí, ktoré sa zúčastňovali na iných výskumoch - 70-tisíc žien zo štúdie o zdraví zdravotných sestier a 1 500 mužov zo štúdie o zdraví veteránov. Posudzovali ich úroveň optimizmu a celkové zdravie, pýtali sa ich na stravovanie, cvičenie, či fajčia alebo pijú alkohol. Zistili, že v priemere mali najoptimistickejší muži a ženy v porovnaní s najmenej optimistickou skupinou o 11 - 15 percent dlhšiu dĺžku života a bola u nich väčšia pravdepodobnosť, že sa dožijú 85 rokov.

„Naše zistenia hovoria o možnosti, že zvýšenie úrovne optimizmu by mohlo podporiť dlhovekosť a zdravé starnutie,“ vysvetlila docentka psychiatrie Lewina Lee z Boston University School of Medicine, ktorá pracovala na štúdii. Dôkazy z náhodných testov podľa nej naznačujú, že predstavovanie si budúcnosti, kde všetko dobre dopadne, alebo intenzívnejšia kognitívno-behaviorálna terapia môžu zvýšiť úroveň optimizmu.

Zdroj: gettyimages.com

Prečo sa však zdá, že optimistickí ľudia žijú dlhšie, je podľa jej slov na ďalšiu debatu. „Zdravšie správanie a nižšia úroveň depresie len čiastočne vysvetľujú naše zistenia. Počiatočné dôkazy z ostatných štúdií naznačujú, že optimistickejší ľudia mávajú ciele a sebadôveru ich dosiahnuť, sú efektívnejší v riešení problémov a lepšie ovládajú svoje emócie počas stresových situácií,“ dodala.

Čítajte aj: Chcete byť pozitívne naladení? Týchto sedem raňajok vám urobí deň podľa vášho gusta

Podľa profesora vývojovej psychológie v spoločnosti Brucea Hooda z University of Bristol, výsledky štúdie podporujú existujúce dôkazy o výhodách pozitívneho myslenia. „Myslím, že jedným z príčinných mechanizmov by mohlo byť, že optimisti sa lepšie vyrovnávajú so stresom a to by mohlo byť tým, že sa vyhýbajú hĺbaniu o negatívnych životných udalostiach. Stres ovplyvňuje imunitný systém a existuje možnosť, že to znamená, že sa optimisti lepšie vyrovnávajú s infekciami. Viacero štúdií spája stres s kratšími telomérami, časťami chromozómov, ktoré sa spájajú so starnutím buniek a rizikom ochorení srdca, diabetu a rakoviny,“ vysvetlil Hood pre spravodajský portál BBC.