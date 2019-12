Najsexi babičke sveta (49) zablokovali Instagram: Jej FOTO sú vraj strašne vulgárne!

Gina Stewartová má len 49 rokov, no už je starou mamou. A to nie len tak hocijakou. Vďaka svojej dokonalej vizáži si vyslúžila označenie "najsexi babička na svete".

Instagram pravidelne zásobuje sexi zábermi, na ktorých predvádza krivky svojho dokonalého tela. Sociálna sieť jej však pred časom zablokovala prístup k účtu na desať mesiacov, pretože Stewartovej fotky sú vraj príliš poburujúce a vulgárne. "Nikto sa zrazu nemohol dostať na môj profil po zadaní mena. Moje obrázky boli stiahnuté z Instagramu v priebehu jedného mesiaca," sťažuje sa Austrálčanka.

Zdroj: Instagram/worldshottestgrandma

Nedávno zmizla aj jej fotografia, na ktorej pózuje zahalená v bielej plachte. Je na nej síce vidno iba kúsok nahej nohy a rameno, aj to ale bola očividne pre správcov Instagramu prisilná káva. "Na mojej fotografii nie je nič, čo nemôže bežný smrteľník vidieť na hociktorej pláži," pokračuje Gina.

Zo zákazu je podľa vlastných slov zmätená“ a naďalej trvá na tom, že jej snímky neporušujú žiadne pravidlá o nahote. "Myslím, že som obmedzovaná a nemôžem byť slobodná. Musím dodržiavať novú kultúrnu normu, ktorá pochádza z cenzurovanej politiky. Som najzakázanejšia Instagramová celebrita na svete."

Zdroj: Instagram/worldshottestgrandma ​

Stewartová nakoniec svoju situáciu vyriešila založením účtu na OnlyFans. Na Instagrame tiež odskúšala experiment, keď pri tvorbe nového profilu uviedla, že nie je žena, ale muž. Zvláštne je, že žiadna z jej fotografií nebola zakázaná. Podľa nej to dokazuje, že nastavenie Instagramu, podľa ktorého vyhodnocujú príspevky, je chybné. "Na tejto sieti sú fotografie žien oblečených len do bradaviek a niekomu vadí biela plachta, ktorá zakrýva takmer celé telo. Je to nepochopiteľné," uviedla jedna z užívateliek.