Manželia z Česka vyhrali v lotérii šialenú sumu: Stačili dva týždne a o veľkú časť z nej by prišli

PRAHA - Druhú najvyššiu výhru v dejinách Sportky, najznámejšej lotériovej hry v Česku, si vo štvrtok prišli vyzdvihnúť manželia zo stredných Čiech. Po takmer 251 miliónov korún (9,85 milióna eur) si prišli vo vhodný čas; keby tak totiž urobili len o dva týždne neskôr, štát by si z ich výhry vzal veľkú časť, konkrétne 38 miliónov korún (1,5 milióna eur). Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Výhercovia pôsobili veľmi pokojným a uvoľneným dojmom, uviedol riaditeľ komunikácie Sazky Václav Friedman. Manželia majú v úmysle naďalej zostať v súčasnom zamestnaní. Zo získaných peňazí chcú najprv splatiť hypotéku a iné finančné záväzky. O ďalších plánoch sa budú starostlivo rozhodovať neskôr. Ako dodal Friedman, výhercovia chcú pravidelne prispievať na dobročinné účely.

Historicky štvrtá najvyššia výhra na českom lotériovom trhu padla 13. novembra. Výherný tiket podal muž v stánku s tabakom, čísla mu náhodne vybral terminál lotériovej firmy Sazka, pod ktorú lotéria Sportka patrí. O svojom zbohatnutí sa dozvedel až na druhý deň po losovaní, na konci pracovnej zmeny. Manželia si však vo štvrtok prišli do sídla firmy až po dve výhry. Pri ceste do budovy muž totiž zistil, že je majiteľom ešte jedného výherného tiketu. V inom losovaní Sportky sa mu podarila výhra v treťom poradí vo výške 20 000 korún (785 eur). Manželia využili možnosť odniesť si štvrť milióna korún v hotovosti, zvyšok sumy im príde na bankové účty v nasledujúcich dňoch. Práve zakladanie účtov manželov zdržalo a peniaze si prišli vyzdvihnúť až teraz, vysvetlil Friedman.

Zdroj: Getty Images

Vďaka včasnému príchodu do sídla Sazky dostanú manželia celú výhru, možno ako vôbec poslední výhercovia. Od 1. januára totiž vstupuje do platnosti daň, ktorá tipujúcim nariaďuje zaplatiť z miliónových výhier 15 percent do štátnej pokladnice. Dosiaľ najvyššia výhra v Sportke bola vo výške 400 miliónov korún (15,7 milióna eur) a podarila sa v roku 2013 manželom z okresu Chrudim v Pardubickom kraji. Rekordná výhra v Česku padla v máji 2015, tipujúci vtedy v lotérii Eurojackpot získal 2,466 miliardy korún (97 miliónov eur).