Brit so svojou slovenskou manželkou vyhral megajackpot: Krásny vianočný darček pre zákazníkov

LONDÝN - Brit, ktorý v lotérii Euromilióny vyhral neuveriteľných 105 miliónov libier (123 miliónov eur), ukázal, že aj napriek bohatstvu má srdce na mieste. Svojim zákazníkom povedal, že stavby postaví zadarmo, vraj to majú brať ako vianočný darček. Podľa vlastných slov chce totiž aj naďalej zostať normálnym človekom.

Štyridsaťdvaročný Steve Tompson zo Selsey v západnom Essexe minulý mesiac vyhral jackpot v národnej lotérii. Pracoval ako stavebník a hoci mnohí by v jeho situácii s prácou okamžite praštili, on sa svojho zamestnania drží naďalej. Prezradil, že aj napriek bohatstvu chce zostať normálnym človekom, a preto sa rozhodol svojim zákazníkom odpustiť poplatky.

Nepýta si za svoje stavebné práce nijaké peniaze, aby mali zákazníci viac peňazí na vianočné darčeky pre svojich blízkych. "Nepýtal si nijaké peniaze. Je to skutočne seriózny muž," uviedla suseda, u ktorej nedávno niečo prerábal. Podľa nej je skvelé, že Steve aj naďalej pracuje a nemusí tak neustále rozmýšľať, čo urobí s peniazmi. Stále používa svoju žltú pracovnú dodávku a neplánuje si kúpiť nové auto.

Thomson skúšal šťastie v lotérii dlhých 25 rokov. Vďaka výhre môže teraz pomôcť komunite a susedom. "Nebojte sa, budem v tom pokračovať a dorobím svoju robotu," odkázal milionár svojim známym. Spolu so svojou ženou, Slovenkou Lenkou, a tromi deťmi si chcú kúpiť nový dom, aby malo každé dieťa svoju izbu. Napriek obrovskej radosti Steve priznal, že vďaka výhre prežíva "horskú dráhu emócií", čo je zároveň veľmi stresujúce. Údajne sa mu v noci ťažko zaspávalo. Do práce sa vrátil preto, aby sa dokázal vyrovnať s novou životnou situáciou. "Cítim sa byť normálny a chcem, aby to tak zostalo," dodal Thomson.