FOTO "démonického dieťaťa" vydesilo tisícky ľudí, všetko sa podľa rodiča začalo kúpou detského monitora

USA - Na Twitteri sa objavila fotografia "démonického dieťaťa". Rodič uverejnil fotku svojho dieťaťa, ktorú zaznamenal detský monitor. Na zábere má dieťa strašidelne svietiace oči. Fotka znepokojila množstvo ľudí, no rodič odľahčil atmosféru iným záberom. Snímok sa stal hitom internetu.

Rodič, ktorý kúpil nový detský monitor, uviedol, že „to bola chyba“. Pri kontrole svojho dieťaťa cez monitor objavil strašidelný záber. Jeho dieťa malo doširoka otvorené oči, ktoré démonicky svietili. Fotku okamžite zavesil na Twitter, kde sa stala mimoriadne populárnou. Komentovalo ju 3 000 ľudí.

„Je vaše dieťa pokrstené? Ak áno, možno by ste ho mali pokrstiť ešte raz. Po prvýkrát to evidentne nevyšlo,“ znie jeden z komentárov. Rodič si z celej situácie urobil srandu. „Urobili sme to, ale voda sa premenila na krv a kňaz sa začal šplhať po stenách,“ reagoval rodič na predchádzajúci komentár.

Zdroj: Twitter/PassionPopSoc

V snahe upokojiť rozrušených ľudí na Twitteri zverejnil ďalšiu fotografiu. Tentokrát chcel ľuďom ukázať, že jeho dieťa vyzerá absolútne normálne za denného svetla. Neubránil sa však žartom a pomocou Photoshopu dieťaťu vymenil normálnu tvár za démonickú.

Zdroj: Twitter/PassionPopSoc

„To ma dostalo ešte viac než originál. A to som si myslela, že väčší záchvat smiechu už nedostanem,“ reagovala istá osoba na upravenú fotku. Ukázalo sa, že aj ostatní majú podobnú skúsenosť. Napríklad mamička, ktorá na videozázname našla „ducha“ malého dieťaťa. V skutočnosti išlo o obyčajnú fotografiu dieťaťa, ktorú zabudli odlepiť z matraca.