Muž takmer dvadsať rokov trpel zápalom dutín: Neuveriteľná príčina, sám tomu nechcel veriť

Sinusitída, čiže zápal prínosných dutín, dokáže človeka poriadne vytrápiť. Tak to bolo aj v prípade 48-ročného Austrálčana, ktorý týmito problémami trpel takmer dve desaťročia. Nakoniec skončil v nemocnici Westmead Hospital v Sydney, kde mu urobili CAT vyšetrenie. To prinieslo šokujúce výsledky. Pacientovi totiž v pravej nosnej dierke našli léziu veľkú takmer dva centimetre. Lenže pod jej povrchom sa a ukrývalo niečo ďalšie, konkrétne akási sivá hmota. Po jej analýze lekári zistili, že išlo o "gumovú kapsulu obsahujúcu degenerovaný kanabis".

Zdroj: Getty Images

Nález šokoval nielen nemocničný personál, ale aj samotného pacienta, ktorý si až neskôr spomenul na udalosť spred tridsiatich rokov. Ako osemnásťročný mladík si odsedel nejaký čas vo väzení a jeho priateľka mu priniesla marihuanu uloženú v malom gumovom balóniku. Strčil si ho do nosa, aby ho prepašoval do cely, ale neskôr sa mu ju už nepodarilo vytiahnuť von. Po niekoľkých pokusoch to vzdal a zmieril sa s tým, že sa k droge nedostane. Časom na všetko zabudol. Bol totiž presvedčený o tom, že mu vrecko skĺzlo dolu a vylúčil ho z tela von. Opakované problémy s nosovými dutinami si preto nikdy nespájal práve s udalosťou z väzenia. Muž sa našťastie časom zotavil a tri mesiace po zákroku uviedol, že už nepociťuje žiadne ťažkosti.