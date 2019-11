FOTO Žene strašne smrdelo auto: Otvorila kapotu, ukrývala to najšialenejšie tajomstvo

Keď Holly Persicová v pondelok ráno vyrazila so svojou Kiou Sorento za dennými povinnosťami, všimla si, že v aute sa šíri neznesiteľný zápach. Nadvihla teda kapotu auta a naskytol sa jej šokujúci pohľad. Celý motor bol pokrytý suchou trávou, v ktorej bolo uložené veľké množstvo vlašských orechov.

Zdroj: Facebook/Chris Persic

"Manželka mi volala, že cíti v aute zvláštny smrad. Tak som jej povedal, aby radšej pozrela pod kapotu. O chvíľu som dostal od nej správu aj s fotografiou. Padla mi sánka, keď som to uvidel," hovorí jej manžel Chris. Trvalo takmer hodinu, kým dal auto do poriadku. V suchej tráve našiel približne dvesto orechov, ktoré si tam usilovná veverička doniesla počas víkendu, keď bolo vozidlo odstavené. "Orechy boli všade, vyberal som ich aj spod motora. A ešte aj pršalo, bolo to dosť náročné. Pre istotu som s autom zašiel k mechanikovi, aby všetko skontroloval. Našťastie je v poriadku," dodal Chris.

Zdroj: Facebook/Chris Persic ​

Milý príbeh už zabáva užívateľov Facebooku. Manželia všetkým odporúčajú, aby pred jazdou vždy skontrolovali, či nemajú pod kapotou podobné prekvapenie.