Dievčina si myslela, že jej bývalý priateľ zomrel: Dva roky smútila, potom ho TAM stretla!

SYDNEY - Mladá žena zdieľala bizarný príbeh o svojom bývalom priateľovi, ktorý predstieral vlastnú smrť. Keď mala osemnásť rokov, začala chodiť s kuchárom z miestneho baru. Aj keď ich vzťah spočiatku pripomínal rozprávku, po čase sa rozišli a ona sa dozvedela, že dokonca zomrel. Trúchlila celé dva roky a netušila, že jej "ex" je nažive. Zistila to až nedávno.

Dievčina z Austrálie menom Rachel sa pred časom zoznámila s kuchárom v miestnej krčme. Ich vzťah bol takmer dokonalý, o tri roky starší Alistair bol vraj veľmi milý a pekne sa k nej správal. Situácia sa zmenila, keď prišiel o prácu a začal si od nej požičiavať peniaze. Časť z nich priateľke vrátil späť, no medzičasom dvojica rozišla. Keď od neho chcela Rachel zvyšok peňazí, ktoré jej dlhoval, tvrdil, že všetko jej už vrátil. Postupne prestal odpovedať na správy.

Od Alistairových kamarátov sa Rachel dozvedela, že z jeho bytu mizne nábytok. Potom jej povedali, že odišiel na rehabilitáciu v Queenslande. Celé jej to ale prišlo nepresvedčivé. Neskôr jej zavolala Alistairova mama s tým, že jej syn umrel. "Keď sa na to pozerám spätne, znie to hlúpo, ale nemala som dôvod to spochybňovať. Keby som vám zavolala a povedala, že mi zomrela mama, nepýtali by ste si odo mňa jej úmrtný list," povedala portálu ABC.net.au.

Zdroj: thinkstock.com

Rachel za svojím bývalým smútila celé dva roky, až dokým nenastal nečakaný zvrat udalostí. Vo svojom rodnom meste nedávno zašla do kaviarne, kde kedysi Alistair pracoval. A práve tam na neho narazila a čuduj sa svete, bol živý a zdravý. Nevedela sa z toho spamatäť. Ešte v ten večer sa Rachel ozvala mama bývalého priateľa a vykričala jej, že v kaviarni spôsobila scénu. Aj po tom všetkom by sa Rachel rada s Alistairom stretla a položila mu niekoľko otázok.