FOTO Študenti zniesli nové internáty pod čiernu zem: Mnohí odtiaľ utiekli už po pár týždňoch

BRISTOL - Študenti Univerzity West of England v anglickom Bristole vo veľkom skritizovali nové ubytovanie, ktoré bolo postavené na miestnom parkovisku. Ide o akési minibunky s rozlohou doslova len pár metrov štvorcových, ktoré podľa nich neposkytujú dostatočné životné podmienky.

Univerzita sa rozhodla rozšíriť ubytovacie kapacity pre študentov po tom, čo neustále narastá ich počet. Ich riešenie však nie je najšťastnejšie a ocitlo sa pod paľbou kritiky. Na neďalekom parkovisku totiž dali postaviť miniatúrne bytíky s rozlohou 2,4 x 3 metre, v ktorých sa podľa študentov nedá existovať ani pri tej najlepšej vôli. Mnohí z nich sa odtiaľ už po pár týždňoch odsťahovali.

Zdroj: profimedia.sk

Pri pohľade na fotografie sa im ani nemožno čudovať. Ubytovanie má len jednu mini miestnosť, nerátajúc WC so sprchovým kútom, či skôr kútikom. Okrem toho sa študenti sťažujú na tenké steny, cez ktoré počuť prakticky všetko. Univerzita za to pýta 150 libier týždenne, čiže 600 libier (695 eur) mesačne, čo je v porovnaní s ubytovaním na pôvodných klasických internátoch, ktoré stoja od 111 do 183 libier týždenne a sú určite značne pohodlnejšie, naozaj príliš.

Zdroj: profimedia.sk

"Ako študent trávite na internáte veľa času. Učíte sa, pripravujete sa do školy, rozprávate s kamarátmi, alebo jednoducho len oddychujete. Nemal som na výber, tak som sa sem presťahoval. Ale naozaj sa tu nedá existovať, musel som odísť preč, lebo by som sa tu zbláznil. Toto nie sú dôstojné životné podmienky pre žiadneho človeka," uviedol študent prvého ročníka histórie Joe Oakes-Monger.

Zdroj: profimedia.sk

Predstavitelia univerzity sa nechali počuť, že nové ubytovanie je len pilotný projekt, ktorý sa rozhodli odskúšať na študentoch. Tí sa ale búria, že nie sú žiadne pokusné králiky, na ktorých sa môže čokoľvek testovať. Okrem toho žiadajú okamžité zníženie poplatku za ubytovanie. Podľa hovorcu univerzity podobné "byty" využívajú aj iné vzdelávacie inštitúcie a údajne veľmi úspešne. "Pravidelne komunikujeme s našimi študentmi o tom, ako sa im tam býva. Ich spätná väzba bude mať vplyv na naše budúce plány s týmto typom ubytovania," uviedol.