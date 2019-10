FOTO Londýnska Temža ukrýva množstvo pravých pokladov: Toto všetko už z nej ľudia vylovili

Maiklemová, matka dvojčiat, miluje tieto kovové špendlíky, ktoré sa pred stáročiami vyrábali ručne. Umožňujú jej totiž cestovať v čase a ponoriť sa do histórie v stopách tých, ktorí pred ňou prechádzali po brehu Temže. Mudlarks, čiže prehrabávači bahna, prehľadávajú londýnske brehy po stáročia v nádeji, že nájdu stratené alebo odhodené predmety, ktoré by mohli predať. Tradícia prežíva doteraz vďaka malej skupine nadšencov. Za ostatných dvadsať rokov Lara nazbierala riad, striebornú mincu z obdobia vlády Karla I., slonovinové hrebene aj hlinené fajky z osemnásteho storočia. "Sú to maličkosti z bežného života Londýna, ktoré zbierame v bahne po každom vzostupe vody. Je to ako veľká kniha histórie," hovorí.

Mnoho riek a potokov, ktoré pretekali Londýnom, vyschlo, ale Temža stále majestátne plynie srdcom metropoly. Vzostup vody za sebou zanecháva viaceré stopy na bahnitých brehoch, ktoré svedčia o stáročiach života, práce, ale tiež o smrti. Jedným z Lariných najvzácnejších nálezov je zlatý gombík z obdobia Tudorovcov (1485-1603). Vzhľadom na jeho vysokú hodnotu bola nútená oznámiť objav úradom. A najpozoruhodnejší nález? Puška so spílenou hlavňou, v ktorej boli ešte náboje. Maiklemovej sa podarilo vyhrabať aj ľudské ostatky, čo musela nahlásiť polícii. Vraj nikdy nepredala to, čo našla, robí to z čistej lásky k histórii. Pravidelne nachádza slávne šesťpencové mince, ktoré v 17. a 18. storočí tie páry, ktoré si nemohli dovoliť snubné prstene, hádzali do rieky ako záväzok svojej lásky.

Lara pravidelne o svojich nálezoch informuje na sociálnych sieťach. "Keď neviem, čo som vlastne našla, dám na internet fotografiu a ľudia mi pomôžu to zistiť." S identifikáciou objavov jej pomáha aj Londýnske múzeum. Niektoré z nich sú vystavené v expozícii Tajomstvo riek. "Temža je najväčšia archeologická lokalita mesta. Je však zraniteľná a krehká a mudlarsk robia vynikajúcu prácu, keď pomáhajú zachrániť informácie, ktoré rieka skrýva," vysvetľuje konzervátorka múzea Kate Sumnallová.

Na to, aby ste mohli prehrabávať brehy Temže, potrebujete získať povolenie správy londýnskeho prístavu. Prehrabávanie brehov ale nemusí byť vždy len príjemné. Temža je síce čistejšia než v minulosti, ale sieť stok v Londýne, ktorá pochádza z 19. storočia, ústí často v jej vodách. Rovnako je potrebné dávať si pozor na injekčné striekačky a úlomky skla, varuje miestny prístav. Občas to tu aj poriadne smrdí.