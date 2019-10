Žena (36) sa narodila s dvomi vagínami: Teraz poriadne šokovala lekárov, toto sa nemalo nikdy stať

Mamička deväťtýždňovej dcéry Eleanor Roweoveová sa narodila s anomáliou, o ktorej sa dozvedela až v tridsiatke. V tom čase sa totiž rozhodla, že si nechá pre istotu zmraziť vajíčka, pretože biologické hodiny jej už ťukali veľmi intenzívne a ona ešte stále nemala partnera. 3D sken vykonaný pred zákrokom umelého oplodnenia však odhalil, že Eleanor má dve maternice, dva kračky aj vagíny. Každá jej maternica vedie k jednému krčku a vyúsťuje v jednu vagínu. Tento stav sa nazýva maternicová didelfýza. "Zrazu som sa o sebe dozvedela niečo, o čom som nemala ani poňatie," hovorí Eleanor.

Zdroj: Facebook/Eleanor Rowe

Gynekológovi vraj vždy hovorila, že pri menzese krváca napriek tomu, že používa tampón. Povedal jej, že si ho asi nesprávne zavádza. Vtedy si uvedomila, prečo krvácala. Mala dve vagíny a tampón si dávala len do jednej. Lekári mladú ženu zároveň upozornili na to, že pravdepodobne nikdy nebude môcť mať deti. S odstupom času považuje Britka toto zistenie za veľkú výhru, pretože jej bola venovaná zvýšená lekárska starostlivosť. V roku 2015 podstúpila zákrok, pri ktorom lekári odstránili blanu deliacu vagíny a ponechali jej obe maternice a krčky. Stále však trvali na tom, že tehotenstvo bude v jej prípade problém a sotva niekedy donosí dieťa. Minulý rok sa Roweová po dvojročnom vzťahu vydala za Chrisa. "O všetkom vedel. Napriek tomu si mal vzal a skúšala som otehotnieť. Bohužiaľ to nevyšlo. Dieťatko sa mi uložilo v pravej, slabšej maternici a ja som potratila," vysvetľuje.

Zdroj: Facebook/Eleanor Rowe

Krátko po tom sa Eleanor podarilo opäť otehotnieť a tentokrát sa začal plod vyvíjať v ľavej maternici. "Verím, že to bolo vymodlené. Na svadobnej ceste v Japonsku som jedla čierne fazule. Vraj sú symbolom plodnosti. Kŕmila som sa nimi každý deň," usmieva sa Angličanka. Jej tehotenstvo bolo vysoko rizikové a musela pravidelne navštevovať nemocnicu v Sheffielde. Pod dozorom lekárov to nakoniec zvládla napriek tomu, že musela zápasiť aj s problémami s pečeňou. Pred deviatimi týždňami priviedla na svet zdravú dcérku Imogen Rose. "Viem, že nie som jediná s touto anomáliou. Ženy s podobným osudom si však musia veriť a nikdy sa nevzdávať," dodáva.