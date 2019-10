FOTO Fitneska (24) ukázala svoje skutočné telo a ľudia z toho zostali paf

Dvadsaťštyriročná Steph Claire je vo svojej kariére mimoriadne úspešná. Stala sa tvárou značky Adidas či Bondi Sands a dokonca sa dostala aj na titulku britského časopisu Women’s Health. Aj napriek dokonalej postave sa ale rozhodla svojim fanúšikom odhaliť, ako vyzerá jej "skutočné" telo."Hádajte čo, nadúva ma. Raz sme nafúknutí a na druhý deň sa cítime štíhlo ako metly," napísala fitneska.

Vysvetlila, že počas menštruácie ju nadúvalo viac než inokedy. To spôsobilo, že jej hmotnosť neustále kolísala. "Nedovoľte, aby vás takéto zmeny rozhodili alebo spôsobili spochybňovanie vášho tela či cesty za nim. Aj vaša zdravá a prirodzená váha bude neustále kolísať, bez ohľadu na to, čo robíte. To je krása tela," píše na svojom Instagrame.

Smithovej priaznivci dlho nečakali a zahrnuli ju vrúcnymi komentármi. "Dobrá pripomienka, aby som nezabudla, že na seba nesmiem byť príliš tvrdá," napísala jedna užívateľka. Nie je to prvýkrát, čo Steph Claire ukázala svoje "skutočné ja". Minulý rok sa so svojimi fanúšikmi podelila o "zoštíhľujúce" triky influencerov, ktoré spočívajú v správnom svetle a uhle. "Na oboch snímkach vyzerám dobre, ale pamätajte, že uhly, svetlo a pózovanie menia svet," pripomenula Steph Claire.