Mladomanželia si užívali romantickú svadbu na pláži: Ale čo ten otrasný DETAIL v pozadí!

BRATISLAVA - Mesiace svadobných príprav môžu vyjsť úplne nazmar napríklad kvôli nepredvídateľným okolnostiam, ktoré sa môžu vyskytnúť počas obradu. Jedinečnosť momentu zloženia manželského sľubu vyprchala aj na záberoch, ktoré sa objavili na portáli Reddit. Po ich zverejnení sa so skúsenosťami so svadbami na pláži podelili aj ďalší užívatelia.

Romantická svadba na pláži je snom nejednej nevesty. A keď si už mladomanželia myslia, že je všetko vrátane počasia dokonalé, zážitok z jedinečného dňa sa rozplynie pri pohľade na svadobné fotografie. Toto je aj prípad dvojice, ktorá pózuje na slnkom zaliatej pláži. Svadobný obrad sa totiž stal lákadlom pre neznámu ženu, ktorá ho sledovala za chrbtami ženícha a nevesty, a stala sa tak jeho neželanou súčasťou. Postava v modrých plavkách s rukami založenými vbok je viditeľná najmä v okamihu, kedy sa zaľúbenci k sebe skláňajú a dávajú si prvý manželský bozk. Žena akoby takýmto postojom vyjadrovala, že so svadbou nesúhlasí.

Zdroj: Reddit/Calego

Manželia pritom mysleli aj na zvedavcov a súkromie si chceli uchrániť tak, že miesto obradu obohnali páskou. Očividne to však nepomohlo a tento prípad je dôkazom, že sú ľudia, ktorým nič nie je sväté. "Hovorí sa, že na svadbe by malo byť niečo modré. A možno je to práve táto žena v plavkách," uťahujú si užívatelia z fotografií.

Zdroj: Reddit/Calego

Viacerí sa však zhodli v tom, že svadba na pláži môže skončiť katastrofou aj kvôli počasiu. "Už som bola na obrade, kde sme nič nepočuli kvôli silnému vetru a vlnobitiu," píše jedna užívateľka. Ďalšia podotkla, že jej priatelia si zas vybrali miesto, kde práve v deň obradu prebiehala veľká tanečná párty.