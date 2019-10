Blondínka (29) si na vagíne našla hrbolček: Keď o mesiac neskôr zistila, čo to je, zhrozila sa

Dvadsaťdeväťročná Marisa z amerického štátu Wisconsin si pred časom na svojich genitáliach všimla malú hrčku. Lekár tvrdil, že nejde o nič vážne. Neskôr ale navštívila gynekológa, ktorý hrboľ odstránil a poslal ju na testy. Tie odhalili, že žena trpí zriedkavou formou rakoviny vulvy. Musela podstúpiť trojhodinovú operáciu, počas ktorej jej odstránili nádor a štyri centrálne uzly.

Zdroj: Facebook/Marisa Strupp

"Myslela som, že to boli len chlpy vrastené dovnútra a keďže to nikto nepovažoval za nebezpečné, s ich odstraňovaním som sa príliš neponáhľala. V tom čase som nemala nijaké obavy, bola som zaneprázdnená prácou. Trvalo mi, kým som sa dostala ku gynekológovi," priznala Struppová. Rakovina bohužiaľ prešla časom z druhého na tretí stupeň. Po operácii Marisa strávila jeden rok na imunológii, kde absolvovala dvanásť ošetrení. Bol to pre ňu traumatizujúci zážitok, pretože liečba mala množstvo vedľajších účinkov, ako únavu, migrénu či návaly horúčavy.

Zdroj: Facebook/Marisa Strupp

"Keď som sa dozvedela o svojej diagnóze, bola som zdesená. Nikdy som nepočula o vulvárnej rakovine," uviedla Marisa. Cítila sa byť zúfalá, preto na Instagrame vyhľadala ženy s podobnou diagnózou. Teraz sa chce podeliť o svoj príbeh a pomáhať ostatným s rovnakým osudom. V súčasnosti čaká na výsledky nedávnych testov. Aj keby testy dopadli dobre, stále bude musieť chodiť na vyšetrenia každé štyri až šesť mesiacov.