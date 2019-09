Svadobčania chceli napodobniť legendárnu scénu z Hriešneho tanca: Až vás z toho VIDEA strasie

Príspevok Morgan, ktorá sa vydávala v lete, patrí k tým najsledovanejším v rámci Fallonovej výzvy. A to napriek tomu, že sa končí totálnym fiaskom a diváci sa desia toho, či jeho hlavní aktéri vôbec prežili. Morgan sa totiž rozhodla so svojím manželom na svadbe jeho brata napodobniť záverečnú scénu z filmu Hriešny tanec. Jeniffer Greyová v nej spočinie v rukách Patricka Swayzeho a ten ju s ľahkosťou dvíha nad hlavu.

Povestná zdvíhačka má v podaní tohto páru ale úplne iný priebeh. Rozbehnutá žena svojím výskokom totiž doslova zvalcovala svojho tanečného partnera a zmietla ho pod najbližší bufetový stôl. Diváci tak tŕpnu, či hrôzostrašný pád nekončí tragédiou. "Ja som skončila s rozrazenou perou a manžel mal otras mozgu," uviedla Murryová

@jimmyfallon My husband and I tried to do the Dirty Dancing move at his brother’s wedding. Turns out we should have left it to Patrick Swayze...I ended up busting my mouth open and he had a concussion#weddingfail #jimmyfallon pic.twitter.com/IlSZd7ozWm