BANSKÁ ŠTIAVNICA - Tretí koncert zo série Nu Sound of Visegrad v rámci v rámci aktivít Banská Štiavnica – Mesto Kultúry 2019 – ponúkne zaujímavé spojenia. Gitarovú hudbu s rôznymi fúziami: black metal, drum and bass, post rock, free jazz. Oceňovaná poľská skupina Lonker See, pražský projekt Black Hole Constellation a slovenská formácia Jób už 20. septembra v Kultúrnom dome BŠ.