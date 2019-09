Muža vykastroval pitbul! Detaily vhodné len pre silné žalúdky, pre TOTO si to mal zaslúžiť

Krvavý akt pomsty bol vykonaný na tridsiatnikovi, ktorý údajne znásilnil ženu. Do úlohy pomstiteľov sa pasovali členovia drogového gangu v Mexico City. Video zachytáva, ako piati muži držia nahého páchateľa, na ktorého útočí pitbull teriér. Obeť v španielčine kričí na zúrivé zviera, aby ho nechalo na pokoji, no jeden z členov gangu mu prekryje jej ústa kúskom oblečenia. Všetci sledujú, ako sa pes zahryzne mužovi do genitálií, odhryzne mu penis a semenníky a neskôr si na všetkom pochutnáva.

Podľa miestnych médií v posledných rokoch metódy mučenia mexickými zločineckými organizáciami nabrali na krutosti. Ide vraj o dôsledok narastajúceho počtu prípadov násilia páchaného na ženách. Zvyšujúce sa čísla štatistík vytiahli minulý mesiac do ulíc hlavného mesta stovky žien, ktoré poukazovali na fakt, že za mnohými prípadmi sú vysokopostavení úradníci a policajti. Len nedávno sedemnásťročná tínedžerka uviedla, že ju v policajnom aute znásilnili štyria policajti. O rok mladšia dievčina bola zas znásilnená v múzeu.

Podľa odhadov OSN je v Mexiku každý deň zabitých deväť žien. Čísla ohlásených prípadov znásilnení sú však omnoho nižšie, pretože obete nemajú dôveru voči polícii, a tak radšej mlčia. V krajine bolo podľa oficiálnych údajov od začiatku roka nahlásených menej ako 9000 prípadov.