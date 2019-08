Star Wars

LOS ANGELES - Je to tu! Koniec veľkolepej ságy Star Wars sa blíži. Na konferencii D23 zverejnili prvý trailer k deviatej a zatiaľ poslednej epizóde s podnázvom The Rise of Skywalker. Zdá sa, že koniec ságy bude naozaj epický. Všetkých prekvapila Rey v čiernom plášti s červeným svetelným mečom. Prejde na druhú stranu a pridá sa k Sithom alebo má niečo v pláne?