FOTO Študentka sa chcela mame pochváliť novou spálňou: Čo ale ten pikantný detail na posteli?!

Študentka Ella van der Meulenová sa chcela pochváliť mame s čerstvo zariadenou spálňou, preto jej poslala fotografiu svojej izby. Nevšimla si však, že na čele postele visia putá, ktorá podľa všetkého používa pri sexuálnych hrátkach s partnerom. Jej mame to ale neušlo a dcére poriadne zavarila. S vtipnou historkou sa dievčina podelila na svojom twitterovom účte.

"Mama si pýtala fotky mojej novej izby, tak som jej ich poslala. Som hlúpa," okomentovala svoj záber. Jej mama zareagovala: "Pekné, ale čo tie putá?" Dievčina, ktorá si privyrába ako hudobníčka, sa snažila obhájiť tým, že jej spolubývajúca točila v izbe krátky klip a putá sa jej tam hodili. Táto výhovorka ale u mamy absolútne neobstála. Elle odkázala, že sa ich musí čo najskôr zbaviť.

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG