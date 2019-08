Vraj najlepšie VIDEO legendárnej príšery! Mladík nakrútil v lese podivného tvora

TUNICA - Fanúšikovia ľudoopa prezývaného Bigfoot alebo Sasquatch sa mimoriadne tešia z videa, ktoré zverejnil Josh Highcliff. Veria totiž tomu, že sa mu neďaleko mesta Tunica v americkom štáte Mississippi podarilo zachytiť práve tohto záhadného živočícha. A ako to už v takýchto prípadoch býva, video rozdelilo užívateľov do dvoch táborov.

Legenda o záhadnom ľudoopovi, ktorý prežíva v severnej Amerike, je stará už hádam stáročia. K historkám a príbehom vďaka technike časom pribudli fotografie a videá, na ktorých je podľa ich autorov zachytený práve Bigfoot. Na sociálnych sieťach neustále pribúdajú nové zábery a stávajú sa predmetom záujmu jeho fanúšikov aj skeptikov. Bolo to tak aj v prípade Josha, ktorého video viacerí užívatelia označili za "najlepšie videného Bigfoota".

Zdroj: Youtube/Cartoon Kids

Highcliff mal na humanoida naraziť v Mississippi. Podľa vlastných slov bol od neho vzdialený približne 45 metrov a odhaduje, že bol vysoký viac ako dve metre. Na záberoch môžeme vidieť akúsi čiernu postavu v diaľke, ktorá sa prikrčená hýbe medzi stromami. Podľa všetkého ju vyrušil práve kameraman, a tak sa zrazu postaví a pozerá sa smerom, odkiaľ prichádzal zvuk praskajúcich konárov a suchého lístia. Ale to sa už autor videa dal pred ním na útek a divák tak nemá možnosť zahľadieť sa na bytosť, ktorej niekto narušil pokojný deň.

Zdroj: Youtube/Cartoon Kids ​

"Je to fakt nebezpečné, lebo zábery vznikli neďaleko mesta a ľudských obydlí," okomentoval príspevok jeden z užívateľov. No ozvali sa aj viacerí odporcovia, ktorí neveria tomu, že video je pravé. "Je to iba lacný obyčajný trik. Niekto sa prezliekol do kostýmu opice a teraz nás chce strašiť," napísal jeden z nich.