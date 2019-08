Tínedžer (16) unikol smrti len o vlások: Desivý útok žraloka, zachránila ho jediná vec

HAVAJ - Tínedžer z Havaja môže hovoriť o obrovskom šťastí, pretože bez jediného škrabanca prežil stretnutie so žralokom tigrovaným. Pred týmto predátorom, ktorý sa zahryzol do jeho surfu, sa mu podarilo uniknúť na breh. Útoky žralokov vraj neustále narastajú a nie každý dopadne takto šťastne.

Začínajúci plavčík Max Keliikipi rád surfuje a práve tento šport sa mu stal minulú nedeľu takmer osudným. "Zdalo sa mi, že niečo vidím vo vlne. Myslel som si, že je to korytnačka," začína svoje rozprávanie šestnásťročný tínedžer. Nohy si však pre istotu vyložil na dosku a pozoroval okolie. Zrazu sa tesne vedľa neho vynorila na hladinu obrovská hlava žraloka, ktorý odhryzol časť surfu iba niekoľko centimetrov od Maxovej nohy.

Zdroj: Youtube/KHON2 News ​

Vyľakaný začal zo všetkých síl plávať na breh. "To nebolo plávanie, to bolo lietanie. Túžba dostať sa odtiaľ preč ma neuveriteľne poháňala vpred. Našťastie sa mi to podarilo," hovorí.

Keliikipi mal veľké šťastie. Za posledné obdobie na Havaji žraloky napadli zhruba dvadsať surferov a nie každý stret sa skončil happyendom. V Maxovom prípade išlo pravdepodobne o žraloka tigrovaného, ktorý meral približne tri metre. Táto skúsenosť zmenila aj jeho zvyklosti v surfovaní. "Surfovania sa nevzdám, nechcem aby vyhrávali žraloky. Ale na more pôjdem iba cez deň a nikdy nebudem sám," dušuje sa tínedžer.