VIDEO, pri ktorom sa vám zastaví srdce: Rodičia sa jašia, za chrbtom matky sa odohráva šialenstvo

Sveta pravidelne uverejňuje videá zo svojho súkromia na sociálnych sieťach. Na tom poslednom sa jaší so svojím manželom a skáče na neho. Do záberu sa však priplietol ich trojročný syn Gabriel. Ten svojím zoskokom z poschodovej postele úplne zatienil svojich exhibicionistických rodičov. Chlapček zrejme napodobňoval mamu, ktorá vysmiata vyskočila do náručia Andreia.

Rodičia sú príliš zaneprázdnení nakrúcaním a vôbec si nevšímajú, čo ich synček stvára. Ten sa odrazí od matraca na dlážke a nebezpečne dopadá na krk. Divák videa si poriadne vydýchne, keď vidí, že Gabriel adrenalínový zoskok prežil a usmiaty skočí na rovné nohy.

Zdroj: Youtube/Unique canal ​

Mnohí užívatelia si myslia, že by si video mali pozrieť aj sociálni pracovníci, aby posúdili konanie rodičov malého chlapca. "Chúďa dieťa. Má príliš zaneprázdnených rodičov," napísal jeden z nich. "Chlapček sa možno tvári veselo, to však neospravedlňuje rodičov. Sú jednoducho nezodpovední. Čo ak by sa vážne zranil? Obaja sa hanbite," píše ďalší. Sveta má však vo všetkom jasno a obhajuje sa slovami, že v detstve robila horšie kúsky, rada skákala aj zo skrine a neraz skončila so zašívaným obočím.