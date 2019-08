Hrôzostrašné detaily útoku žraloka: Dievčina (†21) zúfalo plávala preč bez ruky, prišla ďalšia rana

TORRANCE - Ďalšou obeťou žraločieho útoku sa stala iba dvadsaťjedenročná Jordan z Kalifornie. Išlo o mimoriadne krutý útok. Počas potápania na Bahamách ju predátory napadli priamo pred očami jej matky. Pokúšala sa síce priplávať k brehu s odhryznutou rukou, no potom jej odhryzli aj nohu.

Jordan Lindseyová trávila v júni so svojimi rodičmi dovolenku na Bahamách. Jeden deň ju počas šnorchlovania napadli žraloky tigrované. Rozrušený otec Michael si pamätá, ako sa jeho dcéra snažila zúfalo utiecť pred žraločími čeľusťami. O krvavom útoku sa dozvedel od okolitých ľudí. Okamžite utekal na pláž, kde už bola jeho manželka Kami. "Povedala mi, že počula Jordan kričať ‚mami’“, spomína si zdrvený otec.

Kami si spočiatku myslela, že okolo jej dcéry plávajú neškodné delfíny. Zrazu však Jordan hrôzostrašne vykríkla, žralok jej odhryzol pravú ruku. Matka riskovala svoj život a dcére plávala na pomoc. Jordan preplávala až k mame, no v tom momente sa k nej priblížil druhý žralok a odhryzol jej nohu. Odvážna matka predátorovi kopala do papule a dcéru vytiahla na neďalekú skalu.

Na pobreží už čakala záchranná služba, ktorá úbohú dievčinu odviezla do nemocnice v Nassau. Po príchode do zariadenia ju však lekári prehlásili za mŕtvu. "Kami videla na vlastné oči, ako nám umrela dcéra. Nič strašnejšie si neviem predstaviť," povedal Michael so slzami v očiach. Tento žraločí útok je považovaný za prvú smrteľnú nehodu na Bahamách za posledných desať rokov.